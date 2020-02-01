В Астрахани женщина довела себя самолечением до абсцесса мозга

Жительницу Астрахани 38-и лет доставили в городскую больницу с сильной головной болью. Кроме того, у нее наблюдались нарушение речи и онемение конечностей. Проведя обследование, врачи выявили у нее в головном мозге объемное нагноение – абсцесс. От смерти женщину спасла экстренная операция.

По данным РЕН.ТВ около месяца назад женщина заразилась ОРВИ, болезнь сопровождалась сильным кашлем и высокой температурой. К врачу обращаться не стала, используя народные средства и «проверенные временем» антивирусные препараты. Однако в этот раз таблетки помогали плохо, мало того, самолечение привело к осложнению – отиту. С ним она тоже боролась известными ей лекарствами. Состояние женщины ухудшилось до такой степени, что отказали руки и ноги, а речь стала нечленораздельной.

В итоге она оказалась на операционном столе. Через 2 недели после операции ее выписали, однако до полного излечения еще далеко, женщине предстоит длительный курс реабилитации.