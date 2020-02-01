«137 рублей на путевку»: диктор «Вестей» на Камчатке расхохоталась, рассказывая о пособиях

Сегодня, 16:37

Александр Зуев

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«137 рублей на путевку»: диктор «Вестей» на Камчатке расхохоталась, рассказывая о пособиях

Размер соцвыплат на Камчатке, с учетом их увеличения на 3% с 1-го февраля, заставил расхохотаться диктора местного телевидения. Ее буквально «прорвало» на смех, когда она рассказывала о составных частях пособия, имеющих различное назначение. Благо произошло это не в прямом эфире, а на записи передачи.

 

Диктор сообщила, что в Камчатском крае на сегодняшний день проживает 16,5 тыс. граждан, имеющих право на льготы. Сюда относятся ветераны боевых действий, герои РФ и СССР, инвалиды и другие категории льготников. 

После индексации пособий, их размер чуть превысил 1,5 тыс. рублей.   

«Из них почти 900 рублей льготник может потратить на необходимые лекарства, 137 рублей – на путевку в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшиеся на бесплатный проезд на международном транспорте к месту лечения о обратно», – зачитала она

После это раздался взрыв смеха. Девушка не может успокоиться и сквозь смех извиняется: она старалась, но не смогла сдержаться. Вы это сами читали, интересуется она у коллег, находящихся в студии.

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  • Путинская власть кинула подачку нищим старикам и инвалидам - 137 рубчиков на проезд. Вот за 137 рубчиков можно поехать в Евпаторию и полечиться??? (билет на поезд в Крым стоит не 137 рэ, а 1500 рубчиков. Ну не издевательство это путинской власти?????)
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