«137 рублей на путевку»: диктор «Вестей» на Камчатке расхохоталась, рассказывая о пособиях

Размер соцвыплат на Камчатке, с учетом их увеличения на 3% с 1-го февраля, заставил расхохотаться диктора местного телевидения. Ее буквально «прорвало» на смех, когда она рассказывала о составных частях пособия, имеющих различное назначение. Благо произошло это не в прямом эфире, а на записи передачи.

Диктор сообщила, что в Камчатском крае на сегодняшний день проживает 16,5 тыс. граждан, имеющих право на льготы. Сюда относятся ветераны боевых действий, герои РФ и СССР, инвалиды и другие категории льготников.

После индексации пособий, их размер чуть превысил 1,5 тыс. рублей.

«Из них почти 900 рублей льготник может потратить на необходимые лекарства, 137 рублей – на путевку в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшиеся на бесплатный проезд на международном транспорте к месту лечения о обратно», – зачитала она

После это раздался взрыв смеха. Девушка не может успокоиться и сквозь смех извиняется: она старалась, но не смогла сдержаться. Вы это сами читали, интересуется она у коллег, находящихся в студии.