Стратегические бомбардировщики Ту-160 могут вооружить «Кинжалами»

В России разрабатывается проект оснащения ракетоносцев Ту-160 гиперзвуковыми «Кинжалами». Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято до конца этого года. Ранее говорилось о возможном вооружении гиперзвуковым комплексом дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

«Рассматривается возможность установки ракет "Кинжал" на Ту-160. Проработка такого варианта должна завершиться в этом году», сказал ТАСС источник в российском ОПК.

При этом собеседник не стал уточнять, о каких ракетоносцах идет речь – о строевых Ту-160 или их модернизированной версии (Ту-160М). Минобороны данную информацию не комментирует.

Сегодня носителями «Кинжалов» являются высотные истребители-перехватчики МиГ-31. Самолеты с новым вооружением уже несут боевое дежурство. Как сообщалось ранее, гиперзвуковой «Кинжал» создан на базе ракеты, используемой в ОТРК «Искандер».