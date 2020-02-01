В Омске «скорая» опоздала дважды – сначала к мужчине, а потом к его матери. Оба умерли

В Омске в прошедшие выходные от сердечного приступа с разницей в несколько часов умерли сын и мать. В обоих случаях врачам скорой, ехавшим слишком долго, оставалось лишь констатировать смерть.

По данным местного ресурса Om1.ru , женщина растила сына без мужа. Повзрослев, он остался с матерью, поскольку в уходе теперь нуждалась она. Родственников у них не было. В субботу у 40-летнего мужчины прихватил сердце. Мать вызвала «скорую», но он умер до ее приезда. Тело отправили в морг.

Всю ночь женщина горевала, а утром ее навестили соседи. Увидев, в каком она состоянии, те тут же позвонили в неотложку. Но медики вновь не успели – пенсионерка скончалась, не сумев пережить смерть сына.

Местные жители считают, что виной всему затеянная властями оптимизация медицины, в результате которой в городе сократилось число бригад скорой помощи.