СКР просит суд отправить убийцу ребенка в Нарьян-Маре в психиатрическую больницу

Следователи в Ненецком АО уверены, что мужчина, убивший 6-летнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара во время дневного сна, нуждается в лечении, и просят суд направить его в отделение психбольницы специализированного типа.

«По своему психическому состоянию он нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа ... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным постановлением направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера», – говорится в сообщении СКР.

Напомним, в конце октября прошлого года в детсад «Сказка» во время послеобеденного отдыха беспрепятственно проник 36-летний местный житель. Зайдя в одну из спален, он ударил ножом 6-летнего мальчика. Ребенок умер на руках воспитательницы. Вскоре мужчину задержали полицейские, Охранник удерживал преступника до их приезда. В свою очередь эксперты, проведя комплексное обследование, установили, что обвиняемый не мог осознавать опасности своего деяния вследствие психического расстройства.