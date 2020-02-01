Мальчик встал на колени перед учителем, отпрашиваясь в туалет

Школьный преподаватель технологии (труда) в Перми наказал группу учеников, разговаривавших на его уроке. Наказание заключалось в том, что нарушители дисциплины должны были стоять оба урока, отпущенные на этот предмет.

По данным «АиФ-Прикамье », ребята простояли первый урок, а на втором один из них захотел в туалет. Он попросил разрешения выйти, но учитель, заподозрив обман, не разрешил.

«Сын несколько раз обращался с этой просьбой, а потом даже встал на колени, но учитель стоял на своём. В итоге сын послушал совета одноклассников и вышел без спросу», – приводит издание заявление мамы наказанного ученика, обратившейся к пермскому омбудсмену.

В конце своего заявления женщина попросила разобраться в этой, по ее словам, «недопустимой ситуации».

В ходе проверки, организованной департаментом образования, изложенные в письме факты частично подтвердились. Комиссия их назвала «нарушением педагогической этики». Трудовой договор с преподавателем был расторгнут.