Мальчик встал на колени перед учителем, отпрашиваясь в туалет

Школьный преподаватель технологии (труда) в Перми наказал группу учеников, разговаривавших на его уроке. Наказание заключалось в том, что нарушители дисциплины должны были стоять оба урока, отпущенные на этот предмет.
По данным «АиФ-Прикамье», ребята простояли первый урок, а на втором один из них захотел в туалет. Он попросил разрешения выйти, но учитель, заподозрив обман, не разрешил.
В конце своего заявления женщина попросила разобраться в этой, по ее словам, «недопустимой ситуации».
В ходе проверки, организованной департаментом образования, изложенные в письме факты частично подтвердились. Комиссия их назвала «нарушением педагогической этики». Трудовой договор с преподавателем был расторгнут.
Комментировать