Мальчик встал на колени перед учителем, отпрашиваясь в туалет

Сегодня, 16:12

Александр Зуев

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Мальчик встал на колени перед учителем, отпрашиваясь в туалет

Школьный преподаватель технологии (труда) в Перми наказал группу учеников, разговаривавших на его уроке. Наказание заключалось в том, что нарушители дисциплины должны были стоять оба урока, отпущенные на этот предмет. 

По данным «АиФ-Прикамье», ребята простояли первый урок, а на втором один из них захотел в туалет. Он попросил разрешения выйти, но учитель, заподозрив обман, не разрешил. 

«Сын несколько раз обращался с этой просьбой, а потом даже встал на колени, но учитель стоял на своём. В итоге сын послушал совета одноклассников и вышел без спросу», – приводит издание заявление мамы наказанного ученика, обратившейся к пермскому омбудсмену. 

В конце своего заявления женщина попросила разобраться в этой, по ее словам, «недопустимой ситуации». 

В ходе проверки, организованной департаментом образования, изложенные в письме факты частично подтвердились. Комиссия их назвала «нарушением педагогической этики». Трудовой договор с преподавателем был расторгнут.  

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Мальчик встал на колени перед учителем, отпрашиваясь в туалет

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