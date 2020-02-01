"Решили нажиться!": Путин распорядился наказать тех, кто воспользовался ситуацией с коронавирусом

Татьяна Голикова, возглавившая штаб по борьбе с коронавирусом, на совещании доложила президенту о выявлении многочисленных фактов повышения цен на медицинские маски и препараты. По ее словам, в некоторых аптечных сетях цены повысились в 100 раз.

Путин поручил выправить ситуацию путем принятия жестких мер, вплоть до изъятия лицензий.

«Решили нажиться! Надо выявить таких по каждой организации и принять решение, чтобы не повадно было в следующий раз», – цитирует Путина РЕН.ТВ

При этом он отметил, что даже если закрыть несколько компаний, наживающихся на ситуации, целиком, то нехватка в стране лекарств ощущаться не будет.

Напомним, число зараженных новым китайским вирус во всем мире превысило 24 тыс. человек, смертельных исходов – более трехсот.