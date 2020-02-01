Бастрыкин поручил проверить информацию о девочке, жившей вместе с коровами

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль проверку информации СМИ о 3-летней девочке в Приморском крае, жившей на скотоводческой ферме вместе с животными. Согласно сообщениям, ребенок обитал в подсобке по соседству с козами и коровами. В одном помещении с ней находился также загон для молодняка – телят и козлят.

Жила она, конечно, не сама по себе, а вместе с бабушкой, являвшейся опекуном ребенка. Женщина пояснила сотрудникам службы опеки, что на ферме очень много работы, и ей удобнее жить на ферме, а не в доме, до которого долго добираться. Внучка жила с ней, поскольку других родственников в деревне нет.

Девочку у женщины забрали и поместили в уссурийский реабилитационный центр. Однако позже, по данным РИА Новости , вернули бабушке, осознавшей свою вину.

«Председатель Следственного комитета поручил руководству территориального следственного органа дать всестороннюю оценку произошедшему в рамках проводимой проверки, установить все обстоятельства и причины, которые могли повлечь угрозу здоровью ребенка», – говорится в релизе СКР.