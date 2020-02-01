В Госдуме обсуждают введение новых ограничений на шипованную резину

В Госдуме прошла встреча членов комитета по транспорту и специалистов-дорожников. Участники единодушно поддержали введение ограничений на использование шипованной резины, отметив ее пагубное влияние на асфальтовое покрытие. Ежегодно в РФ на восстановление дородного полотна тратится до 200 млрд. рублей.

В частности, на совещании было предложено наказывать водителей штрафами за нарушение правил использования сезонных шин, вернуться к обязательной установке на автомобили знака «Ш» и ограничить скорость «шипованных» машин на трассе до 90 км/час (со 110-ти км/ч), сообщает «Коммерсантъ ».

Предложенные меры изучит рабочая группа депутатов с привлечением отраслевых экспертов.