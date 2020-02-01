Первый транспортник ВКС вылетел в Ухань для эвакуации россиян

Военная транспортная авиация приступила к выполнению приказа Путина об эвакуации российских граждан из китайских провинций, охваченных эпидемией нового коронавируса. Первый самолет поднялся в воздух с одного из аэродромов в Восточном военном округе. Задача экипажа и находящихся на борту медиков – эвакуация россиян из Уханя.

Военные медики являются специалистами в сфере вирусологии, они оснащены необходимым оборудованием и лекарственными средствами, передает ТАСС .

Ранее ВОЗ признал вспышку болезни, вызванной новым вирусом, происшествием международного значения. Как отметил во вторник пресс-секретарь российского президента, Путин отслеживает ситуацию, связанную с распространением коронавируса, в режиме реального времени.