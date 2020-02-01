Крымские татары успокоили обеспокоившегося их судьбой Эрдогана

Турецкий лидер Эрдоган по итогам встречи с Зеленским заявил журналистам, что его очень беспокоит судьба крымских татар, проживающих на «аннексированном» полуострове. Он подчеркнул, что продолжит пристально следить положением братского народа.

В Кремле Эрдогану ответили, что нельзя делать выводы, не изучив вопрос «изнутри», поэтому приглашение посетить Крымский полуостров остается в силе.

Крымские татары также считают, что президенту Турции лучше приехать и всё увидеть своими глазами.

«Мы, от лица всего крымско-татарского народа, с полной степенью ответственности говорим, что за те 30 лет лучшего положения у крымских татар не было, чем на сегодняшний день при России», – сказал ТАСС глава автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Он добавил, что российские власти создают все необходимые условия для развития религии и культуры народа, сохранения его наследия. В качестве примера Умаров привел вполне конкретные дела: строительство соборной мечети, реставрация Ханского дворца, передача мусульманам медресе с захоронениями крымских ханов.