Крымские татары успокоили обеспокоившегося их судьбой Эрдогана

Турецкий лидер Эрдоган по итогам встречи с Зеленским заявил журналистам, что его очень беспокоит судьба крымских татар, проживающих на «аннексированном» полуострове. Он подчеркнул, что продолжит пристально следить положением братского народа.
В Кремле Эрдогану ответили, что нельзя делать выводы, не изучив вопрос «изнутри», поэтому приглашение посетить Крымский полуостров остается в силе.
Крымские татары также считают, что президенту Турции лучше приехать и всё увидеть своими глазами.
Он добавил, что российские власти создают все необходимые условия для развития религии и культуры народа, сохранения его наследия. В качестве примера Умаров привел вполне конкретные дела: строительство соборной мечети, реставрация Ханского дворца, передача мусульманам медресе с захоронениями крымских ханов.
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