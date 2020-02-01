В Подмосковье врачи удалили у новорожденного килограммовую опухоль

Сегодня, 13:31

Александр Зуев

0

Image
В Подмосковье врачи удалили у новорожденного килограммовую опухоль

Жительница Подмосковья обратилась к врачам щелковской больницы с просьбой решить проблему ее еще не рожденного ребенка, у которого обнаружили гигантскую опухоль. В результате своевременной операции ребенка удалось спасти. 

«Врачи Щелковского перинатального центра провели операцию кесарева сечения и бережно извлекли малыша с огромной крестцово-копчиковой тератомой. Ее вес достиг почти половины от веса ребенка – 1 тыс. 180 гр. при весе новорожденного 3 тыс. 390 гр.», – приводит агентство «Москва» сообщение медиков. 

Затем врачи, определив точные границы опухоли, и удалили ее полностью. Они отметили, что новообразование могло погубить ребенка еще до родов. Операция была сложной, и требовала от хирургов ювелирного мастерства. 

В настоящее время новорожденный успешно восстанавливается и набирает вес. Скоро их с мамой выпишут. В дальнейшем ребенок несколько лет будет наблюдаться у детских хирургов.

Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «ЧП:Здоровье»
Московская область новорожденный опухоль

Лента

В Петербурге мужчина избил и изнасиловал жену на глазах у малолетних детей

Сегодня, 13:59

В Подмосковье врачи удалили у новорожденного килограммовую опухоль

Сегодня, 13:31

Основательница «Дождя» Наталья Синдеева сообщила, что у нее рак

Сегодня, 13:11

В Петербурге мужчина насиловал жену на глазах детей

Сегодня, 13:08

Глава МИД Польши: мы выиграли исторический спор с Россией

Сегодня, 12:59

В Москве подростки угнали машину и врезались в здание ГУ МВД

Сегодня, 12:22

В Казахстане задержана группа экстремистов, готовившая теракты

Сегодня, 11:54

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle