В Подмосковье врачи удалили у новорожденного килограммовую опухоль

Жительница Подмосковья обратилась к врачам щелковской больницы с просьбой решить проблему ее еще не рожденного ребенка, у которого обнаружили гигантскую опухоль. В результате своевременной операции ребенка удалось спасти.

«Врачи Щелковского перинатального центра провели операцию кесарева сечения и бережно извлекли малыша с огромной крестцово-копчиковой тератомой. Ее вес достиг почти половины от веса ребенка – 1 тыс. 180 гр. при весе новорожденного 3 тыс. 390 гр.», – приводит агентство « Москва » сообщение медиков.

Затем врачи, определив точные границы опухоли, и удалили ее полностью. Они отметили, что новообразование могло погубить ребенка еще до родов. Операция была сложной, и требовала от хирургов ювелирного мастерства.

В настоящее время новорожденный успешно восстанавливается и набирает вес. Скоро их с мамой выпишут. В дальнейшем ребенок несколько лет будет наблюдаться у детских хирургов.