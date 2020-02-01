В Подмосковье врачи удалили у новорожденного килограммовую опухоль

Жительница Подмосковья обратилась к врачам щелковской больницы с просьбой решить проблему ее еще не рожденного ребенка, у которого обнаружили гигантскую опухоль. В результате своевременной операции ребенка удалось спасти.
Затем врачи, определив точные границы опухоли, и удалили ее полностью. Они отметили, что новообразование могло погубить ребенка еще до родов. Операция была сложной, и требовала от хирургов ювелирного мастерства.
В настоящее время новорожденный успешно восстанавливается и набирает вес. Скоро их с мамой выпишут. В дальнейшем ребенок несколько лет будет наблюдаться у детских хирургов.
Комментировать