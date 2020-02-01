В Минобороны назвали сроки поставок в войска ЗРС С-500 и бомбардировщиков Ту-160М2

В России завершены испытания новых зенитных ракет для комплексов С-500 «Прометей». В настоящее время промышленность готовится к поставкам новейших систем в вооруженные силы, которые должны начаться до конца текущего года.

«В войсках ПВО-ПРО в 2019 году прошли испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса ПВО С-500 "Прометей" с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире. Есть уверенность, что новый комплекс будет готов к поставкам в войска в 2020 году», – цитирует РИА Новости замминистра обороны Алексея Криворучко.

«Прометей» относится к новому поколению зенитных систем, способных поражать воздушные цели на высоте около 100 км.

Криворучко также сообщил, что в Казани продолжается строительство кардинально модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М2. По плану он должен подняться в воздух в следующем году, а с 2023-го будут осуществляться поставки в войска. На первых порах Минобороны закупит 10 таких самолетов.