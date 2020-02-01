В Минобороны назвали сроки поставок в войска ЗРС С-500 и бомбардировщиков Ту-160М2

В России завершены испытания новых зенитных ракет для комплексов С-500 «Прометей». В настоящее время промышленность готовится к поставкам новейших систем в вооруженные силы, которые должны начаться до конца текущего года.
«Прометей» относится к новому поколению зенитных систем, способных поражать воздушные цели на высоте около 100 км.
Криворучко также сообщил, что в Казани продолжается строительство кардинально модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М2. По плану он должен подняться в воздух в следующем году, а с 2023-го будут осуществляться поставки в войска. На первых порах Минобороны закупит 10 таких самолетов.
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