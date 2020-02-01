Поезд из Пекина прибыл в Россию пустым

В вагонах поезда Пекин-Москва, пересекшего российскую границу в понедельник, непривычно тихо – в них, кроме обслуживающего персонала, никого нет. Железнодорожников осмотрели врачи, случаев заражения коронавирусом не выявлено.
В Пекине в поезд сели чуть более 136 пассажиров (граждан КНР), однако на границе по просьбе российской стороны всех их высадили.
Как пояснили в правительстве Забайкальского края, в понедельник вступило в силу распоряжение о приостановке ж/д сообщения с соседней страной.
Также с понедельника прекращено ж/д движение между РФ и Северной Кореей.
Согласно информации на утро понедельника, число скончавшихся от нового вируса людей в КНР возросло до 361 человека, количество заразившихся – более 17,2 тыс.
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