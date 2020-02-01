Поезд из Пекина прибыл в Россию пустым

Сегодня, 07:48

Александр Зуев

0

Image
Поезд из Пекина прибыл в Россию пустым

В вагонах поезда Пекин-Москва, пересекшего российскую границу в понедельник, непривычно тихо – в них, кроме обслуживающего персонала, никого нет. Железнодорожников осмотрели врачи, случаев заражения коронавирусом не выявлено. 

В Пекине в поезд сели чуть более 136 пассажиров (граждан КНР), однако на границе по просьбе российской стороны всех их высадили. 

Как пояснили в правительстве Забайкальского края, в понедельник вступило в силу распоряжение о приостановке ж/д сообщения с соседней страной. 

«Для предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 3 февраля с 00.00 по московскому времени (06.00 по читинскому) до особого указания пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем временно осуществляться не будет», – говорится на официальном сайте региона. 

Также с понедельника прекращено ж/д движение между РФ и Северной Кореей. 

Согласно информации на утро понедельника, число скончавшихся от нового вируса людей в КНР возросло до 361 человека, количество заразившихся – более 17,2 тыс.

Россия Китай коронавирус поезд

Лента

Турция пообещала отомстить сирийской армии за гибель своих солдат

Сегодня, 10:44

Британские ученые определили «возраст страданий человека»

Сегодня, 10:44

В Удмуртии психбольной мужчина второй раз изнасиловал пожилую соседку

Сегодня, 10:19

«Это очень мало»: Зеленский требует от Тегерана больше денег за погибших в «Боинге» украинцев

Сегодня, 09:47

Недостатки и дефекты Motorola Razr с гибким экраном показали на фото

Сегодня, 09:46

В России появились объявления «Китайцам вход запрещен»

Сегодня, 09:09

Савченко: президент сдает Украину во внешнее управление

Сегодня, 08:32

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle