Поезд из Пекина прибыл в Россию пустым

В вагонах поезда Пекин-Москва, пересекшего российскую границу в понедельник, непривычно тихо – в них, кроме обслуживающего персонала, никого нет. Железнодорожников осмотрели врачи, случаев заражения коронавирусом не выявлено.

В Пекине в поезд сели чуть более 136 пассажиров (граждан КНР), однако на границе по просьбе российской стороны всех их высадили.

Как пояснили в правительстве Забайкальского края, в понедельник вступило в силу распоряжение о приостановке ж/д сообщения с соседней страной.

«Для предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 3 февраля с 00.00 по московскому времени (06.00 по читинскому) до особого указания пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем временно осуществляться не будет», – говорится на официальном сайте региона.

Также с понедельника прекращено ж/д движение между РФ и Северной Кореей.

Согласно информации на утро понедельника, число скончавшихся от нового вируса людей в КНР возросло до 361 человека, количество заразившихся – более 17,2 тыс.