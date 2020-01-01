Бабушка накормила грабителя и дала с собой пирожков. Нот тот всё равно ее обокрал

В Кирилловском районе (Вологодская обл.) нетрезвый мужчина проник в дом 92-летней пенсионерки и стал обыскивать комнаты в поисках денег. От шума бабушка проснулась. Тогда грабитель набросился на нее с намерением задушить. Женщине каким-то образом удалось разговорить «гостя», тот расчувствовался и пошел с ней на кухню пить чай и есть пироги. Через некоторое время пенсионерка проводила мужчину до двери, завернув с собой пирожков.

А утром она обнаружила, что из шкатулки исчезли 100 тыс. рублей и 3 медали. Посовещавшись с дочерью, живущей отдельно, обратилась в полицию.

Правоохранители задержали грабителя в Великом Устюге. Часть денег он уже потратил, купив одежду и сняв комнату. Как выяснилось он является дальним родственником потерпевшей – «брат жены ее внука».

В итоге ранее судимый злоумышленник получил 4 года колонии. А потерпевшая перебралась жить к дочери, поскольку теперь боится оставаться одна в своем доме, рассказали в пресс-службе судов Вологодской области.