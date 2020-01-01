31 января – День рождения русской водки. Нарколог объяснил популярность напитка

Популярность в РФ водки можно объяснить ее относительной дешевизной и быстрым эффектом опьянения, который сравним с кратковременным наркозом. И пьют ее чаще не для удовольствия, а с целью забыться на какое-то время, считает специалист.

«Объяснить популярность водки трудно. Я думаю, что тут сумма разных причин, в том числе экономических – если посчитать, сколько стоит 1 градус алкогольного напитка, то получится, что самый экономичный напиток – это водка», – сказал РИА Новости внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Кроме того, употребляя водку, человек хочет отстраниться на время от жизненных проблем, получив кратковременный наркоз, добавил он.

Но дело в том, что крепкий алкоголь не помогает человеку расслабиться, наоборот, он побуждает его к активным действиям. Если сравнить две компании, одна из которых пьет сухое вино, а другая – водку, то вторя всегда будет более шумной и активной, пояснил Брюн.

И хотя водка остается наиболее популярным напитком как в России, так и в северных странах, ее потребление постепенно снижается – за 10 последних лет почти в 2 раза, отметил нарколог.