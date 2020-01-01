Главред RT поблагодарила российских военных за спасение раненой журналистки в Сирии

Маргарита Симоньян называла чудом спасение журналистки RT Шабруни, которая получила серьезное осколочное ранение в районе сирийского Идлиба. И это чудо совершили российские военные, которых она сердечно поблагодарила.
Она уточнила, что когда журналистке стало лучше, ее тут же переправили на российскую базу в Хмеймим, где продолжили лечение. Позже с разрешения врачей она будет доставлена в одну из московских клиник. В настоящее время состояние пострадавшей стабильное.
Как сообщалось ранее, группа канала RT попала под обстрел близ города Мааррет-эн-Нууман, откуда во вторник сирийскими войсками были выбиты отряды террористической группировки «ан-Нусра» (запрещена в РФ).
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