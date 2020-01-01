Главред RT поблагодарила российских военных за спасение раненой журналистки в Сирии

Маргарита Симоньян называла чудом спасение журналистки RT Шабруни, которая получила серьезное осколочное ранение в районе сирийского Идлиба. И это чудо совершили российские военные, которых она сердечно поблагодарила.

«Это просто чудо. Вчера, когда нашу журналистку тяжело ранило разрывом мины под Идлибом, где нигде в округе нет нормальной медицины, где местные врачи оценили ее шансы на жизнь как весьма скудные, и она уже потеряла сознание, Шойгу в течение минут отправил российских военных медиков помогать сирийцам в местной больнице, куда привезли Вафу Шабруни», – цитирует РЕН.ТВ главного редактора канала RT и МИА «Россия сегодня».

Она уточнила, что когда журналистке стало лучше, ее тут же переправили на российскую базу в Хмеймим, где продолжили лечение. Позже с разрешения врачей она будет доставлена в одну из московских клиник. В настоящее время состояние пострадавшей стабильное.

Как сообщалось ранее, группа канала RT попала под обстрел близ города Мааррет-эн-Нууман, откуда во вторник сирийскими войсками были выбиты отряды террористической группировки «ан-Нусра» (запрещена в РФ).