Мишустин дал указание закрыть российскую границу на Дальнем Востоке

Глава правительства подписал распоряжение о закрытии границ в Дальневосточном регионе России. Данное решение является одной из комплекса мер, направленных на недопущение лиц, зараженных китайским коронавирусом, на территорию РФ.
Также стало известно о приостановке выдачи китайцам электронных виз. Об этом сообщили в российском МИДе. Ведомство также посоветовало соотечественникам воздержаться от поездок в КНР до нормализации обстановки, связанной с эпидемией коронавируса 2019-nCoV.
Согласно последним данным, унес уже жизни 170 человек, число заболевших приближается к 8 тысячам.
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