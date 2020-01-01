Мишустин дал указание закрыть российскую границу на Дальнем Востоке

Сегодня, 13:48

Александр Зуев

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Мишустин дал указание закрыть российскую границу на Дальнем Востоке

Глава правительства подписал распоряжение о закрытии границ в Дальневосточном регионе России. Данное решение является одной из комплекса мер, направленных на недопущение лиц, зараженных китайским коронавирусом, на территорию РФ. 

«Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством», – цитирует Мишустина ТАСС

Также стало известно о приостановке выдачи китайцам электронных виз. Об этом сообщили в российском МИДе. Ведомство также посоветовало соотечественникам воздержаться от поездок в КНР до нормализации обстановки, связанной с эпидемией коронавируса 2019-nCoV. 

Согласно последним данным, унес уже жизни 170 человек, число заболевших приближается к 8 тысячам.

МИхаил Мишустин распоряжение Дальний Восток

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