Путин снял главу Чувашии с должности в связи с утратой доверия

Сегодня, 18:09

Александр Зуев

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Путин снял главу Чувашии с должности в связи с утратой доверия

Президент РФ уволил с поста главы Чувашской республики Михаила Игнатьева. Ранее чиновник был исключен из партии «Единая Россия». Поводом для этих решений стали неоднозначные высказывания и поступки главы республики. 

«Отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности Главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации», – говорится в указе от 29 января

Временно исполнять обязанности первого лица республики будет Олег Николаев, депутат Госдумы («Справедливая Россия»), уроженец Чувашии. 

Напомним, в январе Игнатьев дважды оказывался в центре скандала. Первый раз он заявил о необходимости «мочить» приезжих журналистов, которые ради гонораров критикуют всё и вся, совершенно не разбираясь в освещаемых вопросах. А второй раз он заставил у всех на виду прыгать за ключами от новых пожарных машин старшего офицера МЧС, назвав это дружеской шуткой.

Глава Чувашии увольнение утрата доверия

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Путин снял главу Чувашии с должности в связи с утратой доверия

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