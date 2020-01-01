В омском ЗАГСе назвали возраст самого пожилого жениха прошлого года

В Омске в 2019 году самым пожилым женихом стал местный житель, вдовец, которому на момент бракосочетания исполнилось 92 года. В жены он себе взял 81-летнюю «разведенку», расставшуюся с предыдущим супругом около 10-ти лет назад. Правда, совместная жизнь их длилась недолго – через несколько месяцев мужчина скончался.
А наибольшая разница в возрасте невесты и жениха в прошлом году составила 37 лет, добавила чиновник.
Она уточнила, что самый пожилой жених, упомянутый вначале, умер в январе текущего года. Этот брак был вторым в его жизни. Первая жена умерла около 2-х лет назад.
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