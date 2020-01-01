В омском ЗАГСе назвали возраст самого пожилого жениха прошлого года

В Омске в 2019 году самым пожилым женихом стал местный житель, вдовец, которому на момент бракосочетания исполнилось 92 года. В жены он себе взял 81-летнюю «разведенку», расставшуюся с предыдущим супругом около 10-ти лет назад. Правда, совместная жизнь их длилась недолго – через несколько месяцев мужчина скончался.

«В Омской области в 2019 году в зрелом возрасте (75 и более лет) в брак вступили 38 мужчин и 13 женщин. Самым зрелым парам новобрачных на момент регистрации исполнилось: жениху – 92 года, невесте – 81 год; жениху – 91 год, невесте – 72 года», – рассказала РИА Новости начальник управления областного ЗАГСа Наталья Биляченко.

А наибольшая разница в возрасте невесты и жениха в прошлом году составила 37 лет, добавила чиновник.

Она уточнила, что самый пожилой жених, упомянутый вначале, умер в январе текущего года. Этот брак был вторым в его жизни. Первая жена умерла около 2-х лет назад.