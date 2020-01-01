В Хакасии обнаружен склад контрафактного алкоголя. Изъято 30 тыс. литров продукции

Хакасские полицейские совместно с сотрудниками ФСБ выявили в Абакане нелегальный склад контрафактного алкоголя, принадлежащий 34-летнему местному жителю. Отсюда спиртные напитки развозились по «надежным» торговым точкам.

«В результате проведенных исследований установлено, что продукция маркирована поддельными федеральными специальными марками. В ходе проверочных мероприятий из незаконного оборота изъято более 16 тысяч литров контрафакта», – говорится в сообщении МВД РФ.

Еще около 15 тыс. литров поддельной продукции было изъято из фуры, направлявшейся к складу для разгрузки.

Общая стоимость всей изъятой продукции (по розничным ценам) составляет около 10-ти млн. рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за незаконный оборот и производство алкогольных напитков. Максимальное наказание – до 6 лет колонии. Расследование продолжается.