В Хакасии обнаружен склад контрафактного алкоголя. Изъято 30 тыс. литров продукции

Сегодня, 14:55

Александр Зуев

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В Хакасии обнаружен склад контрафактного алкоголя. Изъято 30 тыс. литров продукции

Хакасские полицейские совместно с сотрудниками ФСБ выявили в Абакане нелегальный склад контрафактного алкоголя, принадлежащий 34-летнему местному жителю. Отсюда спиртные напитки развозились по «надежным» торговым точкам. 

«В результате проведенных исследований установлено, что продукция маркирована поддельными федеральными специальными марками. В ходе проверочных мероприятий из незаконного оборота изъято более 16 тысяч литров контрафакта», – говорится в сообщении МВД РФ. 

Еще около 15 тыс. литров поддельной продукции было изъято из фуры, направлявшейся к складу для разгрузки. 

Общая стоимость всей изъятой продукции (по розничным ценам) составляет около 10-ти млн. рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за незаконный оборот и производство алкогольных напитков. Максимальное наказание – до 6 лет колонии. Расследование продолжается.

Хакасия склад контрафактный алкоголь

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