Для российского комплекса «Панцирь» создана гиперзвуковая ракета

В настоящее время зенитный комплекс ПВО ближнего радиуса действия «Панцирь» вооружается двумя типами ракет – обычной и гиперзвуковой. Они позволяют бороться с широким спектром воздушных целей. Скорость новой ракеты более 5-ти МАХ.
Он пояснил, что головки самонаведения на новой ракете нет, это бы снизило ее скорость. На той дальности, на которой работают ракеты (около 20 км), задачи наведения можно решить при помощи системы телеуправления с борта боевой машины.
Кроме того, гиперзвуковая ракета увеличивает скорострельность комплекса, поскольку благодаря высокой скорости быстрее освобождает канал стрельбы.
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