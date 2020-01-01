Для российского комплекса «Панцирь» создана гиперзвуковая ракета

Сегодня, 12:47

Александр Зуев

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Для российского комплекса «Панцирь» создана гиперзвуковая ракета

В настоящее время зенитный комплекс ПВО ближнего радиуса действия «Панцирь» вооружается двумя типами ракет – обычной и гиперзвуковой. Они позволяют бороться с широким спектром воздушных целей. Скорость новой ракеты более 5-ти МАХ. 

«Есть два типа ракет. Одна стандартная, другая разработана недавно, она гиперзвуковая. В боевую часть ракеты не надо класть много взрывчатки для разлета осколков – выше скорость соударения, выше эффективность осколков», – рассказал ТАСС главный конструктор КБ им. Шипунова Валерий Слугин. 

Он пояснил, что головки самонаведения на новой ракете нет, это бы снизило ее скорость. На той дальности, на которой работают ракеты (около 20 км), задачи наведения можно решить при помощи системы телеуправления с борта боевой машины.

Кроме того, гиперзвуковая ракета увеличивает скорострельность комплекса, поскольку благодаря высокой скорости быстрее освобождает канал стрельбы.  

комплекс Панцирь гиперзвуковая ракета

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Для российского комплекса «Панцирь» создана гиперзвуковая ракета

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