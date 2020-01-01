В России разрабатывают гибридные двигатели для самолетов

Уже через 2 года российские разработчики планируют начать испытание гибридных силовых установок для самолетов, которые могут работать как на традиционном топливе, так и от электричества. Это позволит улучшить экологические характеристики летательных аппаратов, поднять эффективность (на 60%) использования энергии и существенно снизить расходы на обслуживание возду3шных судов.

В настоящее время рассматриваются самолеты с салонами до 100 человек, которые планируется использовать на региональных рейсах.

«Планируется создать демонстратор гибридной силовой установки мощностью 500 кВт, провести его стендовые и летные испытания на самолете — летающей лаборатории. Освоение технологии на основе высокотемпературных сверхпроводников позволит создавать более мощные электрические машины для самолетов региональной и ближне-магистральной авиации», – приводят « Известия » сообщение Минпромторга.

Отмечается также, что промышленные предприятия западных стран также работают в этом направлении. Airbus, например, совместно с другими компаниями реализует одновременно 3 проекта, один из которых посвящен созданию воздушного городского такси с вертикальным взлетом и посадкой.