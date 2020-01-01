В Самарской области женщина-депутат из корыстных побуждений заказала убийство мужа

В Чапаевске (Самарская обл.) задержана 44-летняя местная жительница, являющаяся депутатом городской думы. Ее подозревают в подготовке заказного убийства своего мужа с целью завладения его деньгами и имуществом. Насколько богат супруг законодателя, не уточняется.

Организацией преступления женщина занималась вместе со своей подругой.

«20 января 2020 года подозреваемые, находясь в помещении кафе, обратились к мужчине по имени «Дмитрий», с предложением о совершении им убийства за денежное вознаграждение в сумме 400 тысяч рублей, на что мужчина ответил согласием», – говорится в сообщении управления СКР.

Фигурантки передали исполнителю все необходимые данные о потенциальной жертве, в том числе адреса места проживания, работы и наиболее часто посещаемых заведений. А через неделю депутат вручила ему аванс в размере 200 тыс. рублей. Как только деньги оказались в руках исполнителя (его роль играл оперативник), женщин задержали.

На допросе подозреваемые отказались давать показания. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.