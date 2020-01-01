Поклонская анонсировала приезд на ялтинский форум делегации из Индии

Депутат Госдумы, член международного комитета Поклонская рассказала, что в этом году на экономический форум впервые приедут делегации из Индии, а также из некоторых европейских и африканских стран.
На встрече с главой Крыма Аксеновым она сообщила, что побывала недавно в Индии, где встретилась со спикером парламента.
ЯМЭФ – является ежегодным деловым мероприятием, на котором обсуждаются вопросы экономической сферы. В прошлом году форум посетили более 4-х тыс. человек, представлявших около ста стран мира. В текущем году организаторы надеются собрать еще больше участников. Мероприятие запланирована на конец апреля.
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