Поклонская анонсировала приезд на ялтинский форум делегации из Индии

Депутат Госдумы, член международного комитета Поклонская рассказала, что в этом году на экономический форум впервые приедут делегации из Индии, а также из некоторых европейских и африканских стран.

На встрече с главой Крыма Аксеновым она сообщила, что побывала недавно в Индии, где встретилась со спикером парламента.

«Он обещал направить свою делегацию в Крым на Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ)... Должны приехать представители парламента и правительства Индии, также приедут делегации из Туниса, Италии, Египта, и Турции», – цитирует Поклонскую РИА Новости

ЯМЭФ – является ежегодным деловым мероприятием, на котором обсуждаются вопросы экономической сферы. В прошлом году форум посетили более 4-х тыс. человек, представлявших около ста стран мира. В текущем году организаторы надеются собрать еще больше участников. Мероприятие запланирована на конец апреля.