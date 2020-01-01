Алтайский край заваливает снегом, жители не могут выти из домов

Сегодня, 11:54

Александр Зуев

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Алтайский край заваливает снегом, жители не могут выти из домов

Уже несколько дней в Алтайском крае метут метели, заваливая регион снегом. Стихия не унимается, и во вторник предприняла новую атаку. Дороги оказались под метровыми сугробами, полностью заблокированы сразу шесть населенных пунктов. Обитатели ряда частных оказались в снежном плену, не имея возможности выйти на улицу. 

Региональные власти и МЧС бросили на расчистку всю имеющуюся технику. Не остались в стороне и военные, направившие на борьбу со стихией свои бульдозеры и грейдеры. 

Из-за блокирования дорог, начались проблемы с поставкой населению продуктов питания и воды. Их подвоз взяли на себя спасатели – в самые труднодоступные районы они будут пробиваться на снегоходах, сообщает РЕН.ТВ.

Алтайский край метель снег

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