Алтайский край заваливает снегом, жители не могут выти из домов

Уже несколько дней в Алтайском крае метут метели, заваливая регион снегом. Стихия не унимается, и во вторник предприняла новую атаку. Дороги оказались под метровыми сугробами, полностью заблокированы сразу шесть населенных пунктов. Обитатели ряда частных оказались в снежном плену, не имея возможности выйти на улицу.

Региональные власти и МЧС бросили на расчистку всю имеющуюся технику. Не остались в стороне и военные, направившие на борьбу со стихией свои бульдозеры и грейдеры.

Из-за блокирования дорог, начались проблемы с поставкой населению продуктов питания и воды. Их подвоз взяли на себя спасатели – в самые труднодоступные районы они будут пробиваться на снегоходах, сообщает РЕН.ТВ .