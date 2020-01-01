Успевший сбежать из Уханя россиянин рассказал о ситуации в городе

Проживший в Ухане (КНР) около 7-ми лет Александр сумел вырваться из охваченного эпидемией коронавируса города буквально за несколько часов до объявления карантина. Вернувшись в Россию, он рассказал, что приехал налегке, оставив в Китае всё свое имущество. Решение о бегстве принял около 4-х дней назад – оставаться в отгороженном от всего мира городе не хотелось.

«Приходит сообщение, что город закрывается на карантин. Я понял, что надо уезжать. Я взял билет в первый попавшийся город и уехал из Китая, сейчас очень большая проблема с билетами, они дорогие из-за китайского Нового года. В Ухане страшно, в Ухане паника. Сколько будет длиться карантин, никто не знает», – цитирует Александра « Вечерняя Москва ».

Он напомнил, что в Ухане около 15 млн. жителей, и ситуация там осложняется на глазах: к зараженным каждый день прибавляется более сотни человек. Днем город выглядит вымершим – на улицах практически никого нет, машин очень мало.

Мужчина добавил, что есть знакомые в соседних городах, но они уже выехать не могут – область перекрыта полностью.