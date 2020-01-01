В Амурской области осужденному передали торт с начинкой из телефонов

В Благовещенске (Амурская область) сотрудниками ИК-8 пресечена попытка передачи осужденных нескольких телефонов, «запеченных», в торте. Гаджеты были спрятаны «ухищренным способом» между коржами. Подарок до получателя не дошел.

Мобильники были обнаружены при досмотре продуктовых «посылок». Мужчину, пытавшегося передать запрещенные предметы на зону задержали и привлекли к административной ответственности, говорится в релизе управления ФСИН по региону.

Это не первый случай, когда посетители пытаются передать осужденным гаджеты, помещенные в съестные продукты. Год назад в Кемеровской области женщина передала своему зятю телефон, спрятанный в куске соленого сала.