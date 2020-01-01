В Москве назвали олимпиаду без России «первенством ЖЭКа»

Вряд ли зрители будут смотреть Олимпийские игры, в которых не участвуют российские спортсмены. Отсутствие россиян, а, значит, и конкуренции, просто-напросто убьет интерес к соревнованиям.

«Я считаю, что вся эта история слишком раздута, Олимпийские игры без России превратятся в первенство ЖЭКа. Кто их будет смотреть?», – сказал ТАСС глава Федерации водного поло России Алексей Власенко.

Накануне женская команда по водному поло завоевало путевку на Олимпиаду-2020, заняв в европейском чемпионате 2-е место. Между тем, участие российских спортсменов в Играх до сих пор под вопросом, поскольку арбитраж (CAS) еще не вынес своего решения по санкциям, наложенным на РФ антидопинговым агентством.

Власенко также отметил, что телекомпании выкладывают очень большие суммы, чтобы показать своим зрителям противостояние американцев и россиян. И если российских атлетов не будет, то интерес к Олимпиаде резко снизится, добавил он.