Сомнительная радость: хабаровскую «Татьяну года» наградили поездкой в Китай

Накануне в Хабаровске прошло торжественное мероприятие, посвященное Татьяниному дню. Лучшим студентам вручили сертификаты на участие в молодежном форуме «Амур», более 20-ти человек наградили повышенными стипендиями.

Кроме того, была выбрана «Татьяна года». Это почетное звание досталось второкурснице университета Татьяне Остапенко. Победительницу тоже наградили, но ее приз на фоне последних событий выглядит странновато: это – поездка в Китай, где бушует коронавирус. Девушку включили в состав краевой делегации, которая должна отправиться в соседнюю страну в рамках тематической программы, сообщает канал «360 ».

По последним данным, число жертв нового вируса превысило 40 человек, а количество провинций, в которых объявлен карантин (высший уровень реагирования) достиг 25-ти.