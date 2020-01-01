Губернатор Забайкальского края поздравил студентов рэпом

Сегодня, 09:00

Александр Зуев

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Губернатор Забайкальского края поздравил студентов рэпом

В Сети появилось видео, опубликованное пресс-службой губернатора Забайкалья Александра Осипова, на котором глава региона поздравляет студентов с праздником – Татьяниным днем. Для большинства пользователей этот ролик стал полной неожиданностью. Нет, не само поздравление, конечно, а то, как он это сделал. 

Идею зачитать «поздравительный» рэп выдвинул сам Осипов. Несмотря на то, что это его первый опыт в данном жанре, клип отсняли с первого дубля, сообщает РЕН.ТВ со ссылкой на пресс-службу губернатора.

 

В самом начале ролика руководитель региона сидит спиной к видеокамере и говорит по телефону. Затем поворачивается лицом и читает рэп: 

«Всю сегодня поздравляю Забайкалья молодежь. Сыплю в этот день студентам комплиментов полный ковш – умным и активным, добрым и спортивным, ярким и счастливым ребятам перспективным». 

Напомним, 25 января всё российское студенчество, следуя давним традициям, отмечает Татьянин день.

Забайкальский край губернатор рэп

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