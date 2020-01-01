Под Читой в заброшенном доме обнаружили семью «маугли»

Сегодня, 09:01

Александр Зуев

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Под Читой в заброшенном доме обнаружили семью «маугли»

Под Читой (Забайкальский край) волонтеры обнаружили разрушенный дом, в котором ютилась семья: отец и четверо его детей – 3-летняя дочь и три сына (старшему 11 лет). Ни дверей, ни печки в доме нет. Семья грелась и готовила скудную еду на костре, который разводили прямо в помещении. 

Мужчина, которого зовут Александр, что ранее они с супругой и детьми жили в деревне, купив там дом на материнский капитал. Однако строение оказалось ветхим, и начало рассыпаться на глазах. Служба опеки пригрозила забрать детей. Тогда они подались в Читу, но устроиться там не смогли. В конечном итоге оказались в заброшенном доме на окраине. Где сейчас находится жена, Александр не рассказал, пишет «Чита.ру». 

Следственный комитет начал проверку. 

«Помещение, в котором обнаружены дети, находится в аварийном состоянии, не имеет отопления и элементарных бытовых условий. Дети обогреваются открытым огнем, не ухожены. В помещении отсутствуют средства гигиены и продукты питания», – сообщили следователи. 

В настоящее время семье предоставили временное жилье. Прокуратура проверит правомерность действий органов опеки. Там подчеркнули, что речь об изъятии у отца детей не идет.

Чита разрушенный дом семья дети

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Под Читой в заброшенном доме обнаружили семью «маугли»

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