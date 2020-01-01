В Екатеринбурге слон радовался снегу, как ребенок

Вчера, 16:19

Александр Зуев

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В Екатеринбурге слон радовался снегу, как ребенок

В Екатеринбурге один из слонов сбежал от сопровождающих во время перевозки по городу. Он зашел на заваленный снегом газон, начал валятся в сугробе и долго не давал себя «захомутать» подбежавшим дрессировщикам и рабочим.

  

Женщина, снимавшая этот эпизод на телефон, вскликнула: «Ой, смотрите прямо в снегу лежит, валяется». 

Сначала СМИ написали, что слон сбежал из цирка, однако позже ресурс Е1 выяснил, животное не убегало, просто труппа переезжает, и двух слоних переводили пешком в другое место для погрузки в транспорт. Одна из них, ступив на снег, видимо, решила порезвиться. Слоних зовут Карла и Рании, они уроженки Индии.

Екатеринбург слоны снег

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