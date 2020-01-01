В аппарате омбудсмена опровергли сведения о пьяном 10-летнем мальчике в Саратове

Вчера, 15:15

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В аппарате омбудсмена опровергли сведения о пьяном 10-летнем мальчике в Саратове

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области опровергли информацию СМИ о том, что госпитализированный в Саратове 10-летний ребенок находился на улице в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Об этом сообщил РБК.

Медицинское обследование школьника завершено, и оно показало, что школьник не был под воздействием спиртных напитков. Но совершенно очевидно, что он отравился.

«Сейчас провели освидетельствование, мальчик не был пьян. Он отравился неизвестным химическим веществом, каким — будет установлено в дальнейшем. Семья благополучная», - цитирует издание информацию ведомства.

Ранее проверка была инициирована полицией - вскоре после того, как стало известно о подозрении на алкогольное опьянение.

Родители 10-летнего мальчика были ошеломлены случившимся после того, как узнали, что медики поставили диагноз «отравление неизвестным веществом/алкогольная интоксикация». 

По их словам, сын ушел кататься на каток. Но попал в больницу - прохожие увидели лежащего на рельсах мальчика недалеко от городской набережной и вызвали медиков.

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