Депутат Госдумы написал генпрокурору заявление на Урганта

Депутат ГД Земцов считает, что телеведущий Иван Ургант должен быть привлечен к уголовной ответственности за шутку, которую он выдал в эфир в Рождество. Об этом говорится в его официальном запросе на имя генпрокурора РФ.

«Прошу вас возбудить в отношении ведущего Ивана Урганта уголовное дело по статье „Нарушение права на свободу совести и вероисповедания“ и статье „Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства“», – приводит выдержку из заявления Николая Земцова канал « 360 ».

Законодатель напомнил, что в праздник Рождества ведущий «Вечернего Урганта» изощренно поиздевался над верующими, показав в эфире пародию иконы, на которой изображается Рождество Христово.

Земцов добавил, что такая демонстрация, проведенная непосредственно в праздничный день, унизила человеческое достоинство христиан и оскорбила их чувства.

Ранее привлечь Урганта к ответственности за данный поступок призвал Шота Горгадзе, являющийся членом Совета по правам человека.