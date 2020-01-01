Депутат Госдумы написал генпрокурору заявление на Урганта

Депутат ГД Земцов считает, что телеведущий Иван Ургант должен быть привлечен к уголовной ответственности за шутку, которую он выдал в эфир в Рождество. Об этом говорится в его официальном запросе на имя генпрокурора РФ.
Законодатель напомнил, что в праздник Рождества ведущий «Вечернего Урганта» изощренно поиздевался над верующими, показав в эфире пародию иконы, на которой изображается Рождество Христово.
Земцов добавил, что такая демонстрация, проведенная непосредственно в праздничный день, унизила человеческое достоинство христиан и оскорбила их чувства.
Ранее привлечь Урганта к ответственности за данный поступок призвал Шота Горгадзе, являющийся членом Совета по правам человека.
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