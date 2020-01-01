В России появятся в продаже парашюты для спасения из высоток

Ростех разработал и выводит на рынок уникальное изделие – парашютную систему «Шанс», позволяющую неподготовленному человеку спастись из высотного здания в случае возникновения чрезвычайной ситуации, например, пожара. Минимальная высота применения – 33 метра (9-й этаж).

«У этой парашютной системы нет аналогов в мире. Ее ключевая особенность – возможность совершать прыжки с малых высот, где традиционные парашюты не работают. Для использования "Шанса" не нужна специальная подготовка – парашют раскрывается на нужной высоте самостоятельно», – рассказал РИА Новости исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Уже получен сертификат соответствия, позволяющий начать серийное производство изделия. Сроки поступления парашюта в продажу и иго стоимость не уточняются.

По данным разработчиков, подвесную систему парашюта можно под любого человека в зависимости от его телосложения. При срабатывании вытяжного звена выбрасываются 3 купола, обеспечивающие заданную заложенную скорость приземления.