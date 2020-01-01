Специалистам ФСБ удалось установить сервис, с которого рассылаются сообщения о минировании

Вчера, 10:44

Александр Зуев

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Специалистам ФСБ удалось установить сервис, с которого рассылаются сообщения о минировании

Сервис, используемый злоумышленниками для рассылки сотен сообщений о якобы заминированных соцобъектах находится на территории Нидерландов. С него с ноября прошлого года поступило более тысячи писем о заложенных взрывных устройствах. 

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования», – говорится в сообщении ФСБ. 

По данным силовиков, таким образом злоумышленниками были «заминированы» свыше 16 тыс. соцобъектов, в том числе судов, учебных заведений, детсадов, торговых центров и пр. 

При этом в ведомстве подчеркнули, что все угрозы были ложными. 

В настоящее время, согласно российскому законодательству и во исполнение указания Генпрокуратуры, проводятся мероприятия по ограничению доступа к вышеуказанному сервису.

ФСБ сервис Нидерланды

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