Крымчанину предъявили обвинение в шпионаже в пользу Киева

Житель Крыма и гражданин Крыма Иван Яцкин с октября месяца находится в Москве в следственном изоляторе «Лефортово». С ним работают следователи. В понедельник арестованному предъявили обвинение в шпионаже.
Он пояснил, что его подзащитного обвиняют в сборе секретной информации, которую затем передавал украинским спецслужбам. Так ли это было на самом деле, сейчас сказать трудно, отмечает юрист. Материалы дела засекречены и его к ним не допускают.
Полозов добавил, что в настоящее время находится в Киеве, где рассчитывается заручиться поддержкой как можно большего числа государственных и общественных организаций. По его словам, только комплексная работа всех ветвей украинской власти обычно помогает остановить российский «репрессивный механизм».
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