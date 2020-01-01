Крымчанину предъявили обвинение в шпионаже в пользу Киева

Житель Крыма и гражданин Крыма Иван Яцкин с октября месяца находится в Москве в следственном изоляторе «Лефортово». С ним работают следователи. В понедельник арестованному предъявили обвинение в шпионаже.

«Он был захвачен ещё в середине октября прошлого года в Крыму. В тот же день спецбортом его вывезли в Москву и поместили в печально известный изолятор ФСБ Лефортово. О том, что в отношении Ивана Яцкина возбуждено дело и что он задержан никому не было известно, т.к. ФСБ осуществляло спецоперацию по его задержанию в режиме строгой секретности», – написал в « Фейсбуке » адвокат обвиняемого Полозов.

Он пояснил, что его подзащитного обвиняют в сборе секретной информации, которую затем передавал украинским спецслужбам. Так ли это было на самом деле, сейчас сказать трудно, отмечает юрист. Материалы дела засекречены и его к ним не допускают.

Полозов добавил, что в настоящее время находится в Киеве, где рассчитывается заручиться поддержкой как можно большего числа государственных и общественных организаций. По его словам, только комплексная работа всех ветвей украинской власти обычно помогает остановить российский «репрессивный механизм».