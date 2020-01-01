Генпрокурора Чайку переводят на другую работу

Юрий Чайка, занимающий с 2006 года должность генпрокурора РФ, покидает правительство и переводится на другую работу. Вместо него Путиным предложена кандидатура замглавы СК РФ Игоря Краснова. Инициатива полностью принадлежит президенту.

По словам источников РИА Новости , этот вопрос должен быть окончательно решен в среду. Какая именно работа предлагается Чайке, пока не сообщается.

Краснов находится на должности зампредседателя СКР с 2016-го. Ранее награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» Второй степени, а также президентской грамотой.

Напомним, российское правительство всем составом ушло в отставку. Экс-министры продолжают выполнять свои обязанности по просьбе Путина вплоть до формирования нового состава кабмина.