Из-за сильной метели водители в Оренбуржье оказались в снежной ловушке

Сегодня, 12:49

Александр Зуев

0

Image
Из-за сильной метели водители в Оренбуржье оказались в снежной ловушке

Сразу несколько автомобильных дорог оказались заблокированными в Оренбургской области. Сильнейшая метель, ветер и нулевая видимость застали врасплох десятки машин, в том числе на трассе Оренбург-Орск. К приезду спасателей там уже прочно застряли более 40 транспортных средств. 

Специалисты МЧС сумели их эвакуировать. По данным РЕН.ТВ, обошлось без пострадавших. На другом участке той же дороги в массовом ДТП столкнулись шесть автомобилей, образовалась многокилометровая пробка. 

Канал отмечает, что эту трассу накрывает снегом почти каждый год. В 2016-м, например, пленниками метели стали около 80 человек (водителей и пассажиров). Двое из них погибли, 12 пострадали, получив обморожения.

Оренбургская область метель дорога

Лента

Полностью беспроводной телевизор анонсировала компания Samsung

Сегодня, 14:23

В Бурятии 24-летняя девушка умерла от передозировки парацетамола

Сегодня, 13:53

Украинский премьер Гончарук подал в отставку

Сегодня, 13:53

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Сегодня, 13:50

В Иркутской области предотвращен контрабандный вывоз леса на сумму 50 млн. рублей

Сегодня, 13:26

Ученые: от сепсиса умирают в 5 раз чаще, чем от рака груди

Сегодня, 13:03

Названы Android-приложения, "съедающие" заряд батареи смартфонов

Сегодня, 12:59

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle