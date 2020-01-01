Из-за сильной метели водители в Оренбуржье оказались в снежной ловушке

Сразу несколько автомобильных дорог оказались заблокированными в Оренбургской области. Сильнейшая метель, ветер и нулевая видимость застали врасплох десятки машин, в том числе на трассе Оренбург-Орск. К приезду спасателей там уже прочно застряли более 40 транспортных средств.

Специалисты МЧС сумели их эвакуировать. По данным РЕН.ТВ , обошлось без пострадавших. На другом участке той же дороги в массовом ДТП столкнулись шесть автомобилей, образовалась многокилометровая пробка.

Канал отмечает, что эту трассу накрывает снегом почти каждый год. В 2016-м, например, пленниками метели стали около 80 человек (водителей и пассажиров). Двое из них погибли, 12 пострадали, получив обморожения.