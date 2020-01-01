Россиянка намерена продать дом, чтобы поехать в Алжир и забеременеть от любимого

Сегодня, 09:37

Александр Зуев

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Россиянка намерена продать дом, чтобы поехать в Алжир и забеременеть от любимого

Жительница Новосибирской области по имени Лилия решила продать дом в Татарске и на вырученные деньги поехать в Алжир к любимому мужчине, чтобы забеременеть от него. Дело в том, что алжирца выдворили из России за нарушение правил пребывания и запретили въезд на 5 лет. 

Лилия познакомилась с африканцем в соцсети, и тот, спустя некоторое время, приехал к ней в Сибирь, в город Татарск. Несколько позже пара перебралась в Новосибирск. Там мужчина устроился на стройку, нелегально, конечно, потому что виза была уже просрочена. Затем – внезапная проверка правоохранителей и высылка из страны. 

Лилия продолжает строить планы по возвращению любимого. Накануне она поделилась ими с изданием Сибкрай.ru. Женщина решила продать свой дом, уехать в Алжир, официально выйти замуж за возлюбленного и вернуться с ним в Россию. 

«Если я беременная вернусь одна, кто же мне алименты платить будет? Власти уж пропустят его, куда денутся», – заявила она.
Новосибирская область Алжир

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