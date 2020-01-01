В Челябинской области продавали снюс с мышьяком

Сотрудники Роспотребнадзора, проводящие проверку магазинов и предприятий общепита в Челябинской области, выявили 44 торговые точки, продававшие некурительные никотиновые смеси – так называемые снюсы. Во всех случаях образцы продукции были взяты на экспертизу. Результаты показали, что смеси представляют значительную опасность для здоровья потребителей.

«По результатам экспертизы смесей, реализуемых в торговле, установлено, что данная продукция представляет угрозу для здоровья граждан, в смесях обнаружено значительное превышение мышьяка – вещество, относящееся к чрезвычайно опасным соединениям», – цитирует РЕН.ТВ сообщение ведомства.

На всех лиц, причастных к реализации опасного продукта были составлены административные протоколы. Кроме того, собранные на них материалы переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. Проверки продолжаются.