Кандидат в премьеры назвал сумму, необходимую для реализации послания президента РФ

Михаил Мишустин, являющийся основным кандидатом на пост председателя российского правительства, на встрече с членами фракции «Справедливая Россия» назвал сумму, которая будет выделена уже в этом году на реализацию поставленных Путиным задач.

«Мы работали над посланием с точки зрения расчетов. Я принимал участие в совещаниях у президента. Порядка 450 млрд. рублей уже в этом году необходимо использовать», – цитирует Мишустина ТАСС

Он также отметил, что в бюджете достаточно средств для того, чтобы воплотить в жизнь решения, сформулированные президентом в послании.

Кандидат уже заручился поддержкой большинства депутатов. Вместе с тем, за него отказались голосовать коммунисты. Зюганов в этой вязи пояснил, что фракция КПРФ сейчас не станет голосовать потому, что не знает всего состава нового правительства, а также еще не слышала четкой программы Мишустина.