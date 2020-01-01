Кандидат в премьеры назвал сумму, необходимую для реализации послания президента РФ

Сегодня, 13:31

Александр Зуев

0

Image
Кандидат в премьеры назвал сумму, необходимую для реализации послания президента РФ

Михаил Мишустин, являющийся основным кандидатом на пост председателя российского правительства, на встрече с членами фракции «Справедливая Россия» назвал сумму, которая будет выделена уже в этом году на реализацию поставленных Путиным задач. 

«Мы работали над посланием с точки зрения расчетов. Я принимал участие в совещаниях у президента. Порядка 450 млрд. рублей уже в этом году необходимо использовать», – цитирует Мишустина ТАСС

Он также отметил, что в бюджете достаточно средств для того, чтобы воплотить в жизнь решения, сформулированные президентом в послании. 

Кандидат уже заручился поддержкой большинства депутатов. Вместе с тем, за него отказались голосовать коммунисты. Зюганов в этой вязи пояснил, что фракция КПРФ сейчас не станет голосовать потому, что не знает всего состава нового правительства, а также еще не слышала четкой программы Мишустина.

Михаил Мишустин послание президента реализация

Лента

Турция отправляет войска в Ливию

Сегодня, 15:02

Елена Малышева назвала самый безопасный тип рака

Сегодня, 14:46

Названы продукты, влияющие на состояние кожи

Сегодня, 14:43

Ученые из Гарварда создали вакцину, полностью излечивающую лейкоз

Сегодня, 14:23

Саркози: судьбы Европы и России взаимосвязаны

Сегодня, 14:02

Названы 10 продуктов, вредящих сердцу

Сегодня, 13:48

Asos решил проблему полных покупателей

Сегодня, 13:38

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle