В Екатеринбурге работники кладбища вырыли могилы прямо на дороге

Сегодня, 13:04

Александр Зуев

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В Екатеринбурге работники кладбища вырыли могилы прямо на дороге

Екатеринбургский предприниматель Говорухин судится с администрацией городских кладбищ второй год. Дело в том, что по одному из них проходит дорога на его производственную базу. Оппоненты бизнесмена не хотят, чтобы кладбище использовалось как транзитная территория. Сначала они перегораживали дорогу бетонными блоками, а теперь и вовсе произвели на ней захоронение. 

«Они раздолбили асфальтированную дорогу специальной техникой. В этой яме они похоронили дедушку 1930 года, видимо у которого даже родственников нет, поэтому они и не были против. Так они нам естественным путем решили перегородить выезд», – рассказал Говорухин.

 

К сегодняшнему дню вырыта еще одна могила. Первый суд предприниматель проиграл, поскольку этот участок дороги проходит по территории кладбища. Говорухин не смог доказать в суде свою правоту. В этом году он решил обжаловать решение, сообщает канал 360.

Екатеринбург кладбище дорога

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