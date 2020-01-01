В Красноярском крае школьница забеременела от 10-летнего мальчика

В одном из населенных пунктов Красноярского края семиклассница, которой исполнилось 13 лет, забеременела от своего «любимого» – 10-летнего ученика 3-го класса. Срок беременности 7 недель. Девочка решила сохранить ребенка. Ее наблюдают врачи местной больницы.
По данным «Комсомолки», дети учатся в разных школах. Как они познакомились, не сообщается. Между тем, у каждого в соцсети статус (для их возраста звучит диковато): нахожусь в гражданском браке.
Как пояснило руководство школы, семья девочки состоит на учете, но не потому, что родители пьют и издеваются над детьми. Дело в другом: мама больна раком, а отец не может уделять много времени детям (всего их трое), поскольку старается заработать больше денег на содержание семьи.
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