В Красноярском крае школьница забеременела от 10-летнего мальчика

В одном из населенных пунктов Красноярского края семиклассница, которой исполнилось 13 лет, забеременела от своего «любимого» – 10-летнего ученика 3-го класса. Срок беременности 7 недель. Девочка решила сохранить ребенка. Ее наблюдают врачи местной больницы.

По данным «Комсомолки », дети учатся в разных школах. Как они познакомились, не сообщается. Между тем, у каждого в соцсети статус (для их возраста звучит диковато): нахожусь в гражданском браке.

Как пояснило руководство школы, семья девочки состоит на учете, но не потому, что родители пьют и издеваются над детьми. Дело в другом: мама больна раком, а отец не может уделять много времени детям (всего их трое), поскольку старается заработать больше денег на содержание семьи.

Ситуацию прокомментировал врач-педиатр Николай Скоробогатов: «Случай сомнительный, пятьдесят на пятьдесят. Теоретически, такое возможно. То есть, и девочка в 13 лет и мальчик в 10 уже могут войти в репродуктивный возраст. Но интуитивно чувствую, на мальчика могли просто «показать», а виноват другой. Очень возможно, что его просто подставили. Ведь ребенку ничего не будет. Но все это, безусловно, очень легко проверяется с помощью экспертизы, что, наверняка, и будет сделано».