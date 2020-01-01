Михалков ответил на предложение Жириновского сократить гимн РФ

Сегодня, 09:15

Александр Зуев

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Михалков ответил на предложение Жириновского сократить гимн РФ

Ранее глава ЛДПР отметил, что гимн РФ слишком длинный, его тяжело петь детям, старикам и женщинам. В связи с этим он предложил сократить главную песню государства, убрав из нее два припева. 

«Жириновского менять нужно, а не гимн», – сказал РИА Новости Никита Михалков. 

Текст к гимну Советского союза (музыка Александрова) написал Сергей Михалков – отец Никиты Михалкова. В 1977-м и 2000-м автор внес него поправки, при этом длина текста осталась прежней. 

Как отметил в свою очередь старший сын Сергея Михалкова – режиссер Кончаловский, гимн мог бы быть, наверное, и короче, но как говаривал его отец, это не литературное произведение, а документ, который должен содержать в себе базовые основы, выражающие цели и намерения государства.

Никита Михалков Владимир Жириновский гимн РФ

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Михалков ответил на предложение Жириновского сократить гимн РФ

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