Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Сегодня, 08:41

Александр Зуев

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Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Рамзан Кадыров приостановил полномочия по руководству республикой в связи с временной нетрудоспособностью, поручив исполнение своих обязанностей премьеру Муслиму Хучиеву. Распоряжение вступило в действие со дня его подписания – 13 января. 

«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур», – пояснил РИА Новости пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов. 

Он отметил, что возложение обязанностей главы региона на руководителя правительства на время болезни или отпуска – это обычная практика во всех субъектах Российской Федерации. 

Ранее сообщалось о «мелких проблемах» со здоровьем у главы Чечни. Суть проблем не раскрывалась. Отмечалось также, что, несмотря на заболевание, Кадыров контролирует весь политический процесс и принимает необходимые решения.  

Чечня Рамзан Кадыров болезнь

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Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Сегодня, 08:41

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