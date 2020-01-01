Мама школьника потребовала уволить учительницу за покупку нижнего белья на глазах у подростков

Сегодня, 09:19

Александр Зуев

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Мама школьника потребовала уволить учительницу за покупку нижнего белья на глазах у подростков

Родительница ученика одной из ульяновских школ обратилась в соцсети к директору учебного заведения с просьбой уволить учительницу, которая в супермаркете выбирала себе нижнее белье, не подумав о том, что за этим занятием ее могут застать ученики. 

По ее словам, когда педагог находилась в отделе нижнего белья, за ней наблюдали школьники, гулявшие по супермаркету. Теперь якобы мальчики постоянно обсуждают в классе предпочтения своей учительницы. 

«Надеюсь, что директор школы заметит данный пост и уволит эту любительницу покупать белье на глазах у детей», – приводит Лента.ру пост женщины в соцсети. 

Пользователи маму не поддержали, да и со стороны школьного руководства никаких мер пока не предпринималось. В управлении образования также сообщили, что никаких официальных заявлений на эту тему не получали. 

Напомним, в прошлом году с работы вынудили уйти барнаульского педагога Татьяну Кувшинникову, которая опубликовала в Сети свои фотографии в купальнике.

Ульяновск учительница нижнее белье

Лента

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