Макаревич резко высказался в отношении россиян, критикующих Горбачева

Сегодня, 08:41

Александр Зуев

0

Image
Макаревич резко высказался в отношении россиян, критикующих Горбачева

Андрей Макаревич назвал «мразями» тех россиян, которые критикуют экс-президента СССР Горбачева. По его мнению, этим занимаются граждане, слабо развитые в интеллектуальном смысле, не понимающие того, что Именно Горбачев подарил им свободу. 

«Интересно, что Горбачева поливают в сети д…ом именно те мрази, которым он дал свободу – в частности, заниматься тем, чем они занимаются. Сидели бы сейчас секретарями партийной ячейки ПТУ. Да и на это ума бы не хватило», – цитирует Макаревича РИА Новости

Многим пользователям такая критика показалась обидной. Один из читателей при этом отметил, что музыканты и актеры сами не отличаются большим умом, когда пытаются трактовать политику. 

Дать кому-то свободу и развалить страну – это совершенно разные вещи, считает другой пользователь. Кто-то, действительно, получил то, о чем мечтал. Например, Макаревич, который стал совершенно открыто зарабатывать большие деньги, а вот «мне, вернувшемуся из армии», Горбачев «дал» развалины огромной страны, добавил оппонент.

Андрей Макаревич Горбачев критика

Лента

Мама школьника потребовала уволить учительницу за покупку нижнего белья на глазах у подростков

Сегодня, 09:19

Макаревич резко высказался в отношении россиян, критикующих Горбачева

Сегодня, 08:41

Самолет перед посадкой сбросил топливо на школы в Лос-Анджелесе. 60 человек пострадали

Сегодня, 07:58

В Забайкалье эксгибиционист за развлечение в общественном туалете получил 14 лет строго режима

Вчера, 23:11

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G получит камеру на 108 Мп и ОЗУ на 16 Гб

Вчера, 23:09

Эксперты назвали 3 популярные, но вредные завтрака

Вчера, 21:29

Марина Неелова хотела заткнуть рот Гафту трусами его жены

Вчера, 20:40

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle