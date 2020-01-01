Макаревич резко высказался в отношении россиян, критикующих Горбачева

Андрей Макаревич назвал «мразями» тех россиян, которые критикуют экс-президента СССР Горбачева. По его мнению, этим занимаются граждане, слабо развитые в интеллектуальном смысле, не понимающие того, что Именно Горбачев подарил им свободу.

«Интересно, что Горбачева поливают в сети д…ом именно те мрази, которым он дал свободу – в частности, заниматься тем, чем они занимаются. Сидели бы сейчас секретарями партийной ячейки ПТУ. Да и на это ума бы не хватило», – цитирует Макаревича РИА Новости

Многим пользователям такая критика показалась обидной. Один из читателей при этом отметил, что музыканты и актеры сами не отличаются большим умом, когда пытаются трактовать политику.

Дать кому-то свободу и развалить страну – это совершенно разные вещи, считает другой пользователь. Кто-то, действительно, получил то, о чем мечтал. Например, Макаревич, который стал совершенно открыто зарабатывать большие деньги, а вот «мне, вернувшемуся из армии», Горбачев «дал» развалины огромной страны, добавил оппонент.