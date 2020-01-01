В Карелии спасли новорожденных медвежат

Сегодня, 15:57

Александр Зуев

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В Карелии спасли новорожденных медвежат

В Лахденпохском районе (Карелия) специалисты Минприроды обнаружили двух медвежат, брошенных мамой. Медведицу потревожил грохот лесозаготовительной техники. Она вышла из берлоги, оставив там своих детенышей. 

Позже сотрудники министерства связались со специализированным Центром спасения медвежат и передали ему находку. 

«Медвежата совсем маленькие – им около недели, не больше. Весят они по 700 грамм. Осмотр медвежат не показал никаких повреждений или поранений. Но, учитывая, что медвежата некоторое время пробыли в берлоге без медведицы, мы не можем исключить вероятность развития пневмонии», – написали спасатели на своей странице в «ВКонтакте». 

Также возможны проблемы с желудочно-кишечным трактом из-за смены молока. Медвежата находятся под постоянным наблюдением, их кормление проводится каждые 2 часа. В Центре выразили надежду, что малыши выживут и будут расти без каких-либо проблем.

Карелия медвежата спасение

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