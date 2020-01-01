В Карелии спасли новорожденных медвежат

В Лахденпохском районе (Карелия) специалисты Минприроды обнаружили двух медвежат, брошенных мамой. Медведицу потревожил грохот лесозаготовительной техники. Она вышла из берлоги, оставив там своих детенышей.
Позже сотрудники министерства связались со специализированным Центром спасения медвежат и передали ему находку.
Также возможны проблемы с желудочно-кишечным трактом из-за смены молока. Медвежата находятся под постоянным наблюдением, их кормление проводится каждые 2 часа. В Центре выразили надежду, что малыши выживут и будут расти без каких-либо проблем.
Комментировать